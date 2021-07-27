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Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета на ОИ

  /   Обновлено: 27 июля 2021 06:11
Спорт
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета на ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 27 июля. Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте на Олимпиаде в Токио.

Китайцы Цзян Жансинь и Пан Вэй взял золото. Бронзовые награды получил украинский дуэт Елана Костевич / Олег Омельчуку.

Россиянин Климент Колесников недавно также выиграл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Россиян на данный момент располагается на четвертом месте медального зачета с пятью золотыми, семью серебряными и тремя бронзовыми медалями.

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стрельба олимпиада пневматический пистолет
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