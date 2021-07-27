Захарова заявила о вмешательстве США в политику Гаити после убийства Моиза

Москва, 27 июля. Вашингтон не планировал реально помогать Гаити, но вмешался во внутренние дела страны после убийства президента Жовенеля Моиза.

Американцы и колумбийцы направили свои миссии сразу после убийства президента Гаити Моиза. При этом на второй план отошел вопрос коронавируса и развития инфраструктуры в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Помогать стране реально США не собираются, зато во внутриполитическую повестку вмешались очень активно: после того, как Клод Жозеф сделал свое дело, американцы поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране, теперь это премьер-министр Ариэль Анри», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, 16 июня 2021 года Вашингтон обвинил Китай в «давлении вакционной дипломатии» на Гаити, у которого дипломатические отношения с Тайванем. Гаити оставалась единственной страной без планов или программы вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза. В ФБР заявили, что в настоящее время агентство работает с посольством США в Гаити и правоохранительными органами страны, чтобы определиться, как помочь в расследовании.