Выплаты на детей и налоговый вычет за спорт: что ждет нового россиян с 1 августа

Москва, 27 июля. В августе россиян с детьми ждут выплаты по 10 тыс. рублей, а на Дальнем Востоке можно будет взять второй гектар земли. Какие еще новшества нас ждут — читайте в обзоре ФАН.

Выплаты на детей

С 16 августа россияне начнут получать единовременное пособие 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Заявление при этом можно подавать только одно: сразу на всех детей. Заполнить документ можно будет до 1 ноября на сайте «Госуслуги», а также при личном обращении в клиентскую службу ПФР при наличии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии по результатам работы за прошлый год. Повышенные выплаты затронут около 10 млн человек. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий.

Пенсионер должен работать официально и получать полностью «белую» зарплату. Перерасчет основывается на сумме страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель. Кроме того, перерасчет коснется только тех, кто вышел на пенсию до 1 января 2021 года. Писать заявлений не нужно, все делается автоматически.

Второй гектар на Дальнем Востоке

Те, кто в рамках программы «Дальневосточный гектар» освоили землю и оформили ее в собственность, с 1 августа могут взять дополнительный «гектар».

Более того, теперь программа распространится на Арктическую зону России: землю можно брать в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, нескольких районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Пока на участки здесь могут претендовать только местные жители. Для всех желающих возможность откроется с 1 февраля 2022 года.

Налоговый вычет за спорт

Россияне, занимающиеся спортом, смогут с 1 августа претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Вернуть 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейн можно будет с доходов, полученных со следующего года.

Вычет можно получить не только за себя, но и несовершеннолетнего ребенка. Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет — 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет — до 15 600 рублей).

Завершение программы детского кешбэка

В последний день августа завершается программа детского туристического кешбэка, по которой можно купить путевку в детский лагерь и получить компенсацию части стоимости (50%, но максимально 20 тыс. рублей).

Оплачивать путевку можно только по карте «Мир», на которую и вернется кешбэк.

Льготные авиабилеты для семей с детьми

В августе должна начаться продажа авиабилетов для семейных поездок по льготной цене. Льготы действуют на 46 внутрироссийских маршрутов, за исключением Москвы и Петербурга. Скидки также не распространяются на рейсы на южные курорты России (Краснодарский край, Крым).

Скидки на билеты в плацкарт

В августе и сентябре на 30% подешевеют билеты в плацкартных вагонах, однако только на определенные места (верхние боковые с 38 по 54).

Скидку не смогут получить организованные группы пассажиров и дети. Билеты можно купить на сайте РЖД или в кассах дальнего следования.

Гречка снова пойдет на экспорт

31 августа будет снят запрет на экспорт гречихи и крупы из нее, который действует с 5 июня по инициативе Минсельхоза. Ограничения были введены из-за стремительного роста экспорта на фоне высоких мировых цен на крупу.

Ограничения не распространялись на продукты, которые вывозятся из России для гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также на товары для отечественных военных баз, находящихся в других странах, и организаций РФ, расположенных на Байконуре и Шпицбергене.

Как сообщалось ранее, основным импортером гречихи и ее производных была Латвия, а также Украина и Китай. За прошлый год Прибалтийская республика с населением менее двух миллионов человек закупила 14,339 тыс. тонн крупы, тогда как Китай импортировал 26,228 тыс. тонн гречки на почти полтора млрд человек.