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Полицейские раскрыли жестокое убийство бабушки в Назарово
Происшествия
Полицейские раскрыли жестокое убийство бабушки в Назарово
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Назарово, 27 июля. Назаровские полицейские раскрыли жестокое убийство пожилой женщины, которое произошло в начале апреля этого года.

Все это время следствию не удавалось установить личность преступника. К ним на помощь также приезжали краевые полицейские. Было объявлено денежное вознаграждение за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства.

Преступник попал на камеры видеонаблюдения. На прошедших выходных правоохранительные органы смогли установить личность предполагаемого убийцы.

Ею оказалась ранее судимая 50-летняя женщина, которая проживала по соседству с жертвой. В апреле она нанесла бабушке множественные удары молотком с целью кражи денег. Травмы стали причиной смерти пожилой женщины.

Недавно 51-летнего уроженца Саратовской области приговорили к 22 годам тюрьмы за тройное убийство, которое он совершил в марте 2020 года.

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