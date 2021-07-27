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Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен Genius
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Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен Genius
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 27 июля. Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт с разборами текстов песен genius.com, сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКН отметили, что 30 страниц сайта внесено в Единый реестр запрещенной информации на основании многочисленных требований МВД России и Роспотребнадзора, а также вступивших в законную силу судебных решений.

«В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Помимо genius.com, накануне Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам, связанным с осужденным российским блогером Алексеем Навальным. В ведомстве заявили, что эти ресурсы используются для «пропаганды запрещенной экстремистской деятельности».

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