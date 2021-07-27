Некоторым россиянам могут компенсировать затраты на газификацию

Москва, 27 июля. Фракция партии «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.

В пресс-службе партии уточнили, что речь идет о гражданах, которые проводили работы за свой счет после того, как глава государства Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и в ходе послания Федеральному Собранию дал поручение запустить программу, но до принятия соответствующих законодательных изменений. Инициативу партии поддержали в правительстве.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что после 21 апреля люди тратили свои средства, хотя уже анонсированная программа все еще не была принята.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», — приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии.

Российское правительство ранее рекомендовало регионам поддержать газификацию внутри участков граждан. Меры поддержки посоветовали проработать руководителям субъектов страны.