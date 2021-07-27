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Открывшего огонь на вечеринке американца до смерти забили кирпичом в Техасе
Происшествия
Открывшего огонь на вечеринке американца до смерти забили кирпичом в Техасе
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Вашингтон, 27 июля. Убивший одного и ранивший как минимум двух человек после ссоры на вечеринке в Форт-Уэрте, штат Техас, был забит кирпичом до смерти, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел около 01:00 (09:00 по московскому времени) в доме на Шайло Драйв. Один из гостей вечеринки ушел, но позже вернулся с приятелем. Он вступил в спор с компанией, и во время перепалки застрелил человека.

Злоумышленник попытался скрыться, но участники вечеринки начали преследовать его. По крайней мере один из преследователей бросил в злоумышленника бетонный садовый кирпич. В какой-то момент стрелок упал или был сбит с ног, после чего он ранил двух человек, отмечают полицейские.

По данным полиции, стрелка несколько раз ударили кирпичом. От полученных травм он скончался на месте. Его личность пока не установлена.

Полиция обнаружила пистолет, который предположительно использовался при стрельбе. Власти не разглашают имена лиц, причастных к происшествию. О возбуждении уголовного дела не сообщается.

Похожий случай произошел в районе бейсбольного стадиона в Вашингтоне. По данным полиции, стреляли в двух человек.

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