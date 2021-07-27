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Онищенко назвал диеты для похудения шаманством
Общество
Онищенко назвал диеты для похудения шаманством
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 июля. Все рецепты для похудения являются шаманством за исключением грамотного распределения питания. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Летом разнообразные диеты особенно пользуются популярностью. Появляются новые формы похудения, например, интервальное голодание или кетодиета, когда прием пищи происходит через длинные перерывы или питание с исключением углеводных продуктов. Об этом информирует РИА Новости.

По мнению Онищенко, нормальным процессом является, когда человек грамотно по мере своей умственной и двигательной активности распределяет питание. Он отметил, что все остальное является шаманством.

Исследование показало, что ферментированные продукты увеличивают микробное разнообразие и снижают уровень воспалительных белков. С помощью подобной диеты можно восстановить микробиоту.

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