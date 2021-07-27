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Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
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Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
pixabay.com  /  JillWellington

Москва, 27 июля. Врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила арбуз с дыней и рассказала, какой продукт полезнее, а какой калорийнее.

В дыне содержится 35 килокалорий на 100 граммов. Калорийность арбуза составляет 25 калорий на 100 граммов. Об этом Кораблева рассказала РИА Новости.

«Дыня — более сытная: в ней выше количество пищевых волокон — клетчатки, важной для стабильной работы кишечника. В частности, клетчатка очищает организм и стабилизирует холестерин», — сказала она.

В 100 граммах дыни 0,9 грамма пищевых волокон, а в арбузе 0,4 в то время, как суточная норма человека составляет 23–25 граммов. При этом в дыне больше витамина С (36 миллиграммов) против восьми миллиграммов у арбуза. Однако ликопин в арбузе снижает риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом. Желающие похудеть часто добавляют арбузы в рацион за счет его низкой калорийности. Но питаться исключительно им нельзя. Организму сложно переваривать большое количество жидкости, он начинает испытывать голод.

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