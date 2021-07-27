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Россиянин Колесников выиграл серебро в плавании на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 05:21
Спорт
Россиянин Колесников выиграл серебро в плавании на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 27 июля. Российский спортсмен Климент Колесников завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.

Другой россиянин Евгений Рылов выиграл золото в этой дисциплине, он проплыл 100 метров на спине за 51,98 секунды. Колесников показал результат в 52,00 секунды. Третье место занял американский пловец Райан Мерфи, его время — 52,19 секунды.

Жители США считают, что американские гимнастки должны брать пример с российской сборной на Олимпиаде в Токио. Американцы отмечают, что российские гимнастки постоянно тренируются для участия во всех соревнованиях. Однако американцы только приходят на телевидение и подписывают контракты, чтобы заработать.

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олимпиада медаль серебро
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