Токио, 27 июля. Российский спортсмен Климент Колесников завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.

Другой россиянин Евгений Рылов выиграл золото в этой дисциплине, он проплыл 100 метров на спине за 51,98 секунды. Колесников показал результат в 52,00 секунды. Третье место занял американский пловец Райан Мерфи, его время — 52,19 секунды.

Жители США считают, что американские гимнастки должны брать пример с российской сборной на Олимпиаде в Токио. Американцы отмечают, что российские гимнастки постоянно тренируются для участия во всех соревнованиях. Однако американцы только приходят на телевидение и подписывают контракты, чтобы заработать.