Британские ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя

Лондон, 27 июля. Британские ученые выяснили, что у тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца меньше, чем у непьющих.

Результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона были опубликованы в научном журнале BMC Medicine. Специалисты проанализировали сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин, которые страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, а также скончались в результате инфарктов, инсультов, стенокардии или сердечного приступа за минувшие 20 лет.

Исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был минимален у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день. При 15 граммах (полбокала вина) в день риск был чуть выше, но все равно меньше, чем у тех, кто совсем не пьет.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Один из авторов исследования отметил, что они пришли к выводу, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя. Главное — строго следить за дозировкой. Кроме того, стоит помнить, что алкоголь приводит к риску развития других заболеваний.

Авторы считают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, то есть бутылка вина или три бутылки пива средней крепости. При превышении этой дозы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает.

Отметим, что это исследование противоречит выводам специалистов Оксфордского университета. Они в результате масштабного исследования пришли к выводу, что абсолютно любое количество алкоголя может нанести непоправимый вред мозгу. Авторы подчеркивают, что «не было обнаружено безопасной дозы алкоголя для мозга». Даже умеренное потребление связано с более распространенными побочными эффектами на мозг, чем считалось ранее.