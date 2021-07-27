Рылов принес России олимпийскую золотую медаль в плавании на 100 метров на спине

Токио, 27 июля. Российский спортсмен Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Второй россиянин Елимент Колесников завоевал серебряную медаль. Американец Райан Мерфи удостоился лишь бронзы.

Сейчас Россия занимает четвертую строчку в медальном зачете. Отечественные олимпийцы принесли пока пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медалей. Лидирует Япония. Спортсмены из этой страны завоевали восемь золотых, две серебряных и три бронзовых награды.

Не все умеют честно соревноваться. Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову ранее отстранили от участия на Олимпиаде. Причиной этого стал допинг.