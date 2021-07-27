«Щелчок по носу»: в США оценили выступление российских гимнасток на Олимпиаде

Варшава, 27 июля. Команда гимнасток из России поразила весь мир во время квалификации в многоборье на ОИ-2020. Им удалось обыграть американскую сборную, что граждане США не оставили без внимания.

Капитан российской сборной Ангелина Мельникова заявила, что Олимпийский комитет России в финале будет бороться за золотые медали. Эксперты отмечают, что гимнастки из США, включая их лидера Симону Байлз, допустили массу ошибок и слишком зазнались. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Настоящим тревожным звонком должен был стать второй день квалификационных соревнований, когда Симона Байлз финишировала позади Сунисы Ли», — пишет Arturo23.

Drusilla Hawke рада видеть конкуренцию на Олимпийских играх. Ей нравится тот факт, что Россия добилась успеха в квалификации. Теперь финал будет более интересным.

«Вот в чем Америка сильна. так это в том, чтобы говорить, что она сильна в чем-то или чем-то!» — Chez Runnells.

T Gransky вспомнил, как перед Олимпиадой в Токио СМИ начали выставлять американских гимнасток непобедимой командой. Сами они тоже в это поверили, что вылилось в громкие заявления о безоговорочном превосходстве. Однако США получили щелчок по носу, который должен раскрыть глаза спортсменкам.

Ранее стало известно, что гимнастки сборной Германии показали на Олимпиаде выступления в полностью закрытых комбинезонах. Спортсменки отказались от купальников в знак протеста против сексуализации женщин.