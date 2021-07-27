Белград, 27 июля. Украина находится в виртуальной реальности. Она делает вид, что держит ситуацию в своих руках, поскольку за спиной стоят США, но в реальности политику решает Россия.

Управляемая Белым домом СБУ вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения уведомления. Украина обвиняет российского военного деятеля в создании армии ЛДНР. Сенатор России Алексей Пушков ответил на этот инцидент. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тыс. русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского «украинским художником», вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу», — отметил Пушков.

Российский политолог Евгений Сатановский считает, что если Шойгу и приедет в Мариуполь, то уже с армией. Однако сербский эксперт Джуро Билбия считает, что этого не произойдет.

«Это понимают и в Киеве, который направил ему «вызов», но поскольку за спинами украинцев стоят американцы и НАТО, Киев делает вид, как будто ему все можно. Как будто управление реальностью — в его руках», — написал автор материала.

Однако в реальности все обстоит иначе. Украина потеряла Крым без единого выстрела, ее хозяева в США не смогли поссорить Москву и Пекин или противостоять «Северному потоку — 2». Не исключено, что в ближайшем будущем украинское государство постигнет участь Югославии, чему будут рады все его соседи.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве объяснил, почему «украинская игрушка» так быстро надоела Западу.