Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 06:16
06:10
Общество
Дочь принца Гарри и Меган не включили в очередь на престол
06:06
Спорт
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета на ОИ
06:06
Общество
Выплаты на детей и налоговый вычет за спорт: что ждет нового россиян с 1 августа
06:06
Политика
Захарова заявила о вмешательстве США в политику Гаити после убийства Моиза
06:05
Происшествия
Полицейские раскрыли жестокое убийство бабушки в Назарово
06:00
Общество
Крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку в Крыму
05:48
Общество
Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
05:45
Общество
Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен Genius
05:44
Общество
Некоторым россиянам могут компенсировать затраты на газификацию
05:44
Происшествия
Открывшего огонь на вечеринке американца до смерти забили кирпичом в Техасе
Все новости

Сербские СМИ: Киев живет в параллельной реальности
Политика
Сербские СМИ: Киев живет в параллельной реальности
Федеральное агентство новостей

Белград, 27 июля. Украина находится в виртуальной реальности. Она делает вид, что держит ситуацию в своих руках, поскольку за спиной стоят США, но в реальности политику решает Россия.

Управляемая Белым домом СБУ вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения уведомления. Украина обвиняет российского военного деятеля в создании армии ЛДНР. Сенатор России Алексей Пушков ответил на этот инцидент. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тыс. русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского «украинским художником», вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу», — отметил Пушков.

Российский политолог Евгений Сатановский считает, что если Шойгу и приедет в Мариуполь, то уже с армией. Однако сербский эксперт Джуро Билбия считает, что этого не произойдет.

«Это понимают и в Киеве, который направил ему «вызов», но поскольку за спинами украинцев стоят американцы и НАТО, Киев делает вид, как будто ему все можно. Как будто управление реальностью — в его руках», — написал автор материала.

Однако в реальности все обстоит иначе. Украина потеряла Крым без единого выстрела, ее хозяева в США не смогли поссорить Москву и Пекин или противостоять «Северному потоку — 2». Не исключено, что в ближайшем будущем украинское государство постигнет участь Югославии, чему будут рады все его соседи.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве объяснил, почему «украинская игрушка» так быстро надоела Западу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сербские СМИ: Киев живет в параллельной реальности
украина шойгу крым
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru