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Движение поездов через реку Ареда полностью восстановили в Забайкалье

  /   Обновлено: 27 июля 2021 05:02
Общество
Движение поездов через реку Ареда полностью восстановили в Забайкалье
flickr.com  /  Roy Luck

Москва, 27 июля. Движение пассажирских поездов через реку Ареда по железнодорожному мосту в Забайкальском крае полностью восстановили.

В пятницу железная дорога разрушилась из-за ливней, сейчас мост ремонтируется. Первым по нему проехал пассажирский поезд № 11 Владивосток — Самара, сообщили в Telegram-канале РЖД.

В ремонте принимают участие 350 железнодорожников, около 27 единиц автотракторной техники и 2 передвижные машинные станции. Рабочие уже отсыпали более 5000 кубометров щебня и бутового камня.

Недавно похожее происшествие случилось близ Парижа. Железнодорожные пути на юге от Парижа получили повреждения в результате провала грунта из-за строительных работ.

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мост железная дорога поезд
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