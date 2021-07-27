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Американцы советуют олимпийским гимнастам брать пример с России
Спорт
Американцы советуют олимпийским гимнастам брать пример с России
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Вашингтон, 27 июля. Издание The Wall Street Journal считает, что гимнастки из США допустили ряд ошибок на ОИ-2020. Американцы уверены, что им нужно было брать пример с российской сборной.

С 2013 года гимнастка Симона Байлз была абсолютным фаворитом в многоборье. Однако в воскресенье 25 июля она уступила россиянкам в квалификации. Об этом пишет ИноСМИ.

«Американская гимнастика в более широком ее смысле также была потрясена скандалами, прогремевшими в последние пять лет: как из-за многочисленных сексуальных посягательств, совершенных бывшим доктором национальной сборной Ларри Нассара, так и из-за того, как американская гимнастика справилась с этим», — пишет журналистка Луиза Раднофски.

Свое мнение об этой ситуации высказали американцы. Один из зрителей заявил, что не любил Байлз из-за ее политических убеждений. Поэтому он предпочитает болеть за русских.

«Как показал нам Трамп, болеть за русских — это абсолютно нормально!» — поделился мнением Bryan Dorsey.

Michael Lowery отметил, что российские гимнастки постоянно тренируются, чтобы участвовать во всех соревнованиях. Однако американцы только приходят на телевидение и подписывают контракты, чтобы заработать.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о триумфе российского фехтования на ОИ-2020.

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