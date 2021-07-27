«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко

Берлин, 27 июля. В Литве уверены, что Белоруссия шантажирует ЕС через иммигрантов. Однако жители Германии считают это паранойей и не согласны с критикой Минска.

Литовское правительство заявило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы ввозит в страну беженцев из Сирии, Ирана и Ирака, чтобы потом переправить их в Европу. Об этом сообщает ИноСМИ.

«По этому примеру можно судить о том, как ЕС и близкие к нему деятели в действительности относятся к тем «ценностям», в нарушении которых они обвиняют других», — подчеркнул Andreas-yqjYSNPWR.

Egon-C_tjgqyZg считает, что литовцы выступают против беженцев из-за их происхождения. Иначе он не может объяснить тот факт, что страна, жители которой сами активно уезжают на заработки в другие государства, настроена против иммигрантов.

«Нам нельзя дать втянуть себя в эти злобные склоки литовцев!» — пишет Bart-r7zBErEWg.

Bernd-qhOTZliGg не понимает возгласа по поводу мигрантов из Сирии и Ирака. Он отметил, что их не нужно завозить в Европу, поскольку они сами бегут из родины из-за действий Запада.

«А чего, собственно, мы ждали? Мы ввели санкции против него, но ожидаем, что он будет ограждать нас от мигрантов? С какой стати?» — резюмировал Ulli-AvAxb4_WR.

Ранее стало известно, что при усилении санкций ЕС Белоруссия может перенаправить экспорт агропромышленной продукции в Россию.