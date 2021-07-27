Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 04:46
04:40
Спорт
Американцы советуют олимпийским гимнастам брать пример с России
04:38
Общество
«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
04:26
Технологии
Российский амфибийный автомат привел в восторг американских экспертов
04:15
Общество
Россиянам назвали способ продлить жизнь смартфона до 30 лет
04:13
Общество
Более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
04:12
Технологии
Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
04:07
Политика
Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России
04:01
Общество
Число активных пожаров в Якутии сократилось в два раза
04:00
Общество
Онищенко отреагировал на разрешение Минздрава тестировать Biocad новую вакцину
03:45
Общество
«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова
Все новости

«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
Общество
«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Берлин, 27 июля. В Литве уверены, что Белоруссия шантажирует ЕС через иммигрантов. Однако жители Германии считают это паранойей и не согласны с критикой Минска.

Литовское правительство заявило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы ввозит в страну беженцев из Сирии, Ирана и Ирака, чтобы потом переправить их в Европу. Об этом сообщает ИноСМИ.

«По этому примеру можно судить о том, как ЕС и близкие к нему деятели в действительности относятся к тем «ценностям», в нарушении которых они обвиняют других», — подчеркнул Andreas-yqjYSNPWR.

Egon-C_tjgqyZg считает, что литовцы выступают против беженцев из-за их происхождения. Иначе он не может объяснить тот факт, что страна, жители которой сами активно уезжают на заработки в другие государства, настроена против иммигрантов.

«Нам нельзя дать втянуть себя в эти злобные склоки литовцев!» — пишет Bart-r7zBErEWg.

Bernd-qhOTZliGg не понимает возгласа по поводу мигрантов из Сирии и Ирака. Он отметил, что их не нужно завозить в Европу, поскольку они сами бегут из родины из-за действий Запада.

«А чего, собственно, мы ждали? Мы ввели санкции против него, но ожидаем, что он будет ограждать нас от мигрантов? С какой стати?» — резюмировал Ulli-AvAxb4_WR.

Ранее стало известно, что при усилении санкций ЕС Белоруссия может перенаправить экспорт агропромышленной продукции в Россию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
белоруссия лукашенко германия литва
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru