Российский амфибийный автомат привел в восторг американских экспертов

Вашингтон, 27 июля. АДС был разработан для специальных операций и поэтому является поистине «амфибийным» оружием для использования водолазами в армии России, пишет National Interest.

Автор американского издания Питер Сучиу познакомил читателей с АДС (автомат двухсредный специальный). Эксперт подчеркивает, что это уникальное оружие, которое выгодно отличает от других образцов его вооружение. ФАН представляет перевод статьи постоянного обозревателя National Interest.

Вода и оружие несовместимы?

В то время как современное военное огнестрельное оружие может подвергаться воздействию воды и при этом работать достаточно хорошо, лишь немногие виды оружия могут выдержать погружение в воду на более длительное время. Кроме того, предназначенное для работы на суше оружие попросту работает хуже под водой.

Российская штурмовая винтовка АДС решает эти проблемы. Она была разработана для специальных операций и поэтому является поистине «амфибийным» оружием для использования водолазами (которых автор называет подводными бойцами) в российской армии.

Винтовка была разработана в 2007 году и впервые представлена в 2013 году. Она предназначена для замены устаревшего АПС (автомат подводный специальный или специальная подводная штурмовая винтовка), который был разработан в Советском Союзе в начале 1970-х годов.

АДС — весьма компактен, длина составляет чуть менее 27 дюймов (68,6 см), но при этом имеет полный 16-дюймовый ствол, такой же длины, как у стандартной штурмовой винтовки АК-74. Это газовое оружие избирательного огня, которое стреляет с закрытого затвора.

На винтовке может быть установлен шумоглушитель. Кроме того, есть встроенный 40-мм гранатомет, который может стрелять гранатами серии ВОГ-25 и имеет эффективную дальность почти 450 ярдов (411,5 метра).

Уникальность АДС

Автор подчеркивает, что уникальным винтовку делают боеприпасы. Компактный АДС рассчитан на стандартный патрон 5,45x39 мм M74 и совместим с магазинами АК-74. Для использования в воде — в том числе и под водой — АДС требует специального снаряда, в котором используется более длинная пуля с плоским концом, что создает гидродинамическую полость для минимизации сопротивления. Этот боеприпас 5,45x39 мм для РСР.



На суше с обычными боеприпасами эффективная дальность стрельбы из штурмовой винтовки составляет 550 ярдов (502,9 метра), что сопоставимо с другими стандартными штурмовыми винтовками, а начальная скорость у нее составляет около 1000 ярдов (914,5 метра) в секунду. При использовании под водой обычные боеприпасы будут иметь радиус действия менее 10 футов (3,05 метра) — вот почему требуются пули со специальными наконечниками. Но со специальными подводными боеприпасами АДС эффективен на глубине до 65 футов.

Ранее ФАН сообщал, что читатели американского издания Fox News оставили хвалебные отзывы об одномоторном легком истребителе Checkmate, который представил Ростех на Международном авиасалоне МАКС-2021. Пользователи Сети признали, что Россия создает отличное боевое вооружение. Checkmate более компактный по сравнению с истребителем пятого поколения Су-57. Кроме этого, новый самолет стоит дешевле, чем его мировые аналоги.