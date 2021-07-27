Россиянам назвали способ продлить жизнь смартфона до 30 лет

Москва, 27 июля. Современные смартфоны служат примерно пять лет. Однако специалист Эльдар Муртазин рассказал, как увеличить срок работы девайса.

Ограничителем срока службы смартфона выступает период, за который производитель будет поддерживать устройство. Эксперт поделился этой информацией во время интервью радио Sputnik.

Продлить жизнь смартфону можно, если использовать его как охранную систему или радионяню для детей. Муртазин сообщил, что от розетки девайсы способны работать и двадцать, и тридцать лет.

Но даже неработающий смартфон не нужно выбрасывать. В Роскачестве объяснили, почему не стоит избавляться от старого устройства.