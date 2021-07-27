Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro

Пекин, 27 июля. Компания Xiaomi презентовала в Европе беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro. Девайс имеет привлекательный дизайн и гибридное шумоподавление.

Производители утверждают, что Redmi Buds 3 Pro воспроизводят звук очень высокого качества, а поддержка Bluetooth 5.2 позволяет подключаться сразу к двум устройствам, поэтому пользователи могут с легкостью осуществить переключение с просмотра видеоматериала на ПК на прием звонка со смартфона.

Автономная работа наушников составляет около шести часов. Зарядный кейс увеличивает его до 28 часов. Десятиминутная зарядка обеспечит пользователей тремя часами музыки. Стоимость новинки составляет 70 евро.

Аналогичное устройство ранее анонсировал стартап основателя OnePlus Карла Пея Nothing. Он собирается создавать беспроводные наушники с шумоподавлением и продавать их за 99 долларов.