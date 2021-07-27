Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 04:45
04:40
Спорт
Американцы советуют олимпийским гимнастам брать пример с России
04:38
Общество
«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
04:26
Технологии
Российский амфибийный автомат привел в восторг американских экспертов
04:15
Общество
Россиянам назвали способ продлить жизнь смартфона до 30 лет
04:13
Общество
Более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
04:12
Технологии
Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
04:07
Политика
Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России
04:01
Общество
Число активных пожаров в Якутии сократилось в два раза
04:00
Общество
Онищенко отреагировал на разрешение Минздрава тестировать Biocad новую вакцину
03:45
Общество
«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова
Все новости

Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
Технологии
Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
flickr.com  /  Antonio E. Da Silva Campos

Пекин, 27 июля. Компания Xiaomi презентовала в Европе беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro. Девайс имеет привлекательный дизайн и гибридное шумоподавление.

Производители утверждают, что Redmi Buds 3 Pro воспроизводят звук очень высокого качества, а поддержка Bluetooth 5.2 позволяет подключаться сразу к двум устройствам, поэтому пользователи могут с легкостью осуществить переключение с просмотра видеоматериала на ПК на прием звонка со смартфона.

Автономная работа наушников составляет около шести часов. Зарядный кейс увеличивает его до 28 часов. Десятиминутная зарядка обеспечит пользователей тремя часами музыки. Стоимость новинки составляет 70 евро.

Аналогичное устройство ранее анонсировал стартап основателя OnePlus Карла Пея Nothing. Он собирается создавать беспроводные наушники с шумоподавлением и продавать их за 99 долларов.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
наушники xiaomi шумоподавление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru