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Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России
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Политика
Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России
Global Look Press  /  Mateusz Wlodarczyk

Киев, 27 июля. Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил о готовности дать свидетельские показания по иску России против Киева в ЕСПЧ.

Москва 22 июля подала в Европейский суд по правам человека жалобу против Киева. Соответствующий иск касается событий, которые последовали после насильственной смены украинской власти в феврале 2014 года и ответственности Украины за жестокое обращение с жителями Донбасса во время разных операций, передает РИА Новости.

Василий Прозоров в период с 2014 по 2015 год несколько раз совершал командировки в Донбасс. Ранее он занимал пост заместителя командира сектора «М» АТО. Бывший подполковник заявил, что готов дать показания, но при соблюдении ряда требований безопасности.

Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов также заявил, что готов выступить в ЕСПЧ. Он будет в суде свидетелем.

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украина россия донбасс суд еспч
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