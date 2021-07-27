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Число активных пожаров в Якутии сократилось в два раза
Общество
Число активных пожаров в Якутии сократилось в два раза
пресс-служба Авиалесоохраны

Якутск, 27 июля. Количество активных пожаров на территории Якутии сократилось более чем в два раза за последние десять дней — с 400 до 154.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в некоторые дни спасатели тушат больше возгораний, чем возникает новых. Общая площадь пройденных пожаров составляет 1,6 млн га, пишет газета «Коммерсантъ». В пиковые дни с 24 по 28 июня фиксировалось до 75 новых очагов в сутки.

«В целом динамика положительная. Количество активных пожаров по республике за последние дней десять сократилось почти в два раза. Совсем недавно было за 400, сейчас 154», — сказал Николаев.

Недавно телекомпания CNN сообщила, что дым от лесных пожаров из Якутии достиг американского штата Аляска. Это тревожит местных жителей.

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