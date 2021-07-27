«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова

Москва, 27 июля. В колонии у артиста Михаила Ефремова начались «большие проблемы с легкими», заявил бывший адвокат осужденного актера Эльман Пашаев.

Юрист, продолжающий следить за здоровьем своего бывшего клиента, сообщил порталу NEWS.ru, что Ефремов в колонии шьет защитные костюмы для врачей.

«Получается неплохо, Михаил вставляет в костюмы молнии», — уточнил Пашаев.

Со здоровьем ситуация обстоит хуже. По словам Пашаева, у Ефремова есть «очень серьезные проблемы с легкими».

«У него от этого отец умер», — добавил адвокат.

Пашаев отметил, что проблемы со здоровьем вряд ли помогут сократить срок заключения Ефремова, поскольку его диагноз «не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение».

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил журналистам, что актер в колонии скучает по своей профессии и с большим интересом ведет разговоры с коллегами о культуре. Юрист признался, что испытывает «большое уважение» к Ефремову. По его мнению, актер — настоящий мужик, поэтому в колонии к нему хорошо относятся, «любят и сотрудники, и заключенные».

ДТП с участием заслуженного артиста РФ произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позднее срок сократили на полгода. В настоящее время Ефремов отбывает срок в колонии общего режима в Белгородской области.