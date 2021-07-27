Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 04:46
04:40
Спорт
Американцы советуют олимпийским гимнастам брать пример с России
04:38
Общество
«Злобные склоки литовцев»: немцы не верят в миграционные сплетни о Лукашенко
04:26
Технологии
Российский амфибийный автомат привел в восторг американских экспертов
04:15
Общество
Россиянам назвали способ продлить жизнь смартфона до 30 лет
04:13
Общество
Более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
04:12
Технологии
Компания Xiaomi презентовала беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
04:07
Политика
Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России
04:01
Общество
Число активных пожаров в Якутии сократилось в два раза
04:00
Общество
Онищенко отреагировал на разрешение Минздрава тестировать Biocad новую вакцину
03:45
Общество
«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова
Все новости

«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова

  /   Обновлено: 27 июля 2021 03:45
Общество
«От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова
Пресс-служба Мосгорсуда

Москва, 27 июля. В колонии у артиста Михаила Ефремова начались «большие проблемы с легкими», заявил бывший адвокат осужденного актера Эльман Пашаев.

Юрист, продолжающий следить за здоровьем своего бывшего клиента, сообщил порталу NEWS.ru, что Ефремов в колонии шьет защитные костюмы для врачей.

«Получается неплохо, Михаил вставляет в костюмы молнии», — уточнил Пашаев.

Со здоровьем ситуация обстоит хуже. По словам Пашаева, у Ефремова есть «очень серьезные проблемы с легкими».

«У него от этого отец умер», — добавил адвокат.

Пашаев отметил, что проблемы со здоровьем вряд ли помогут сократить срок заключения Ефремова, поскольку его диагноз «не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение».

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил журналистам, что актер в колонии скучает по своей профессии и с большим интересом ведет разговоры с коллегами о культуре. Юрист признался, что испытывает «большое уважение» к Ефремову. По его мнению, актер — настоящий мужик, поэтому в колонии к нему хорошо относятся, «любят и сотрудники, и заключенные».

ДТП с участием заслуженного артиста РФ произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позднее срок сократили на полгода. В настоящее время Ефремов отбывает срок в колонии общего режима в Белгородской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «От этого отец умер»: Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова
актер ефремов пашаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru