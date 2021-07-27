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Сбербанк сообщил о новом виде мошенничества с розыгрышем в мессенджерах
Общество
Сбербанк сообщил о новом виде мошенничества с розыгрышем в мессенджерах
pxhere.com

Москва, 27 июля. Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью организованных мессенджерами розыгрышей денежных призов.

Злоумышленники предлагают жертвам забрать приз, но для этого просят заплатить комиссию, так как в России нельзя совершать перевод валюты, а ее нужно конвертировать. Об этом рассказали в Сбербанке РИА Новости.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки», — заявили в банке.

При переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт, в котором уже написан призовой фонд. Желающие участвуют в розыгрыше, а потом попадают в чат с якобы администратором, где им рассказывают, что они выиграли приз. Однако выигрыш представлен в виде долларов, поэтому их нужно конвертировать в российскую валюту. Тогда у жертв просят заплатить комиссию за услугу, чтобы получить приз.

Ранее были перечислены самые распространенные схемы мошенничества в Сети. У россиян мошенники сейчас пытаются выманивать деньги с помощью фиктивных аукционов. На торги выставляется товар, которого на самом деле не существует. О других уловках злоумышленников рассказал директор ESET Антон Пономарев.

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мошенничество деньги мессенджеры
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