Байден назвал репортера «занозой в шее» после неудобного вопроса о COVID-19

Вашингтон, 27 июля. Президент США Джо Байден назвал репортера NBC Келли О"Деннелл «занозой в шее» из-за вопроса о вакцинации от COVID-19.

Инцидент произошел в овальном кабинете Белого дома, во время встречи главы государства с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадхими в понедельник, сообщает Fox News. О"Деннелл попросила Байдена прокомментировать заявление министра по делам ветеранов Дэниса Макдоно о том, что медицинские работники на передовой должны будут получить вакцину от коронавируса.

«Вы такая зануда, но я собираюсь ответить на ваш вопрос, потому что мы так долго знаем друг друга», — заявил глава государства, подтвердив, что Министерство по делам ветеранов США, по сути, требует, чтобы все работающие на его объектах врачи прошли вакцинацию.

О"Доннелл отметила, что считает комментарий Байдена комплиментом.

Президент США ранее заявил о намерении укреплять партнерство с Ираком, а также развивать сотрудничество, в частности, по поставкам вакцин против коронавируса.