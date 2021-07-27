Четверть россиян признались в желании взять ипотеку от работодателя

Москва, 27 июля. Каждый четвертый россиянин согласился бы воспользоваться ипотекой от работодателя, но при этом около 40% уверены, что такое сотрудничество бы ухудшило отношения в коллективе.

44% респондентов уверены, что это дало бы работодателю власть «выкручивать руки с помощью жилья», передает ТАСС результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Еще 31% сотрудников усомнились, что такая схема вообще могла бы работать, поскольку будет слишком высокий процент или работодатель не захочет вкладываться в такое предприятие.

При этом больше склонны были бы согласиться на такое предложение мужчины, а не женщины: выразили свое согласие 27% против 23% опрошенных. Наиболее заинтересованными оказались россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

При этом наиболее популярным видом недвижимости сейчас становятся студии и однокомнатные квартиры. Апартаменты, наоборот, падают в продажах.