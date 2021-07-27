Россиянам назвали опасные последствия экономии на бытовой технике

Москва, 27 июля. Некачественная и дешевая техника для дома может привести к накоплению вредных веществ в квартире. Об этом заявил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных.

Экономия на кухонной вытяжке может стать причиной образования вредных испарений из-за того, что воздух плохо фильтруется. Из-за этого также может испортиться вся кухонная мебель, покрывшись жиром. Эксперт советует приобретать вытяжку не дешевле 20 тысяч рублей, информирует РИА Новости.

Китайские посудомоечные машины могут сильно шуметь и мешать соседям, отметил специалист. Покупка кухонной плиты без функции "газ-контроля", благодаря которой по специальному датчику возле конфорки происходит автоматическое прекращение подачи газа, если плиту залило, может привести к негативным последствиям.

Опасность кондиционеров для здоровья человека может состоять в том, что при плохом уходе за оборудованием, кондиционер может стать распространителем инфекций верхних дыхательных путей.