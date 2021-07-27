Россиян научили, как всегда просыпаться вовремя

Москва, 27 июля. Современные будильники со множеством эффектов способны разбудить даже самого тяжелого на подъем человека.

Производители сейчас делают упор на креативный подход и на высокую эффективность пробуждения, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с «Прайм».

Например, приложение-будильник Alarmy работает таким образом, что человеку необходимо совершить несколько несложных действий для того, чтобы его отключить — походить, решить задачку или сделать фото. Таким образом человек точно проснется в положенное время. Также можно найти будильники, которые комбинируют формы пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна.

Это не единственный способ облегчить себе жизнь при помощи современных технологий. Например, директор направления «Государственные программы и проекты» одной из интернет-аптек Ирина Юсько рассказала россиянам, как выбрать качественное лекарство в онлайн-аптеке.