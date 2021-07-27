Звезда «Великолепного века» устроила пышную свадьбу

Анкара, 27 июля. Актриса Гезде Туркер сыграла пышную свадьбу в одном из курортных городов Турции. Вечеринка получилась веселой и очень колоритной.

Гезде прославилась, когда ей было 20 лет. Молодая актриса исполнила роль Сафие Хатун в сериале «Великолепный век». Артистка появилась в четвертом сезоне и полюбилась зрителям. Сейчас она занята популярным в Турции сериале «Мои братья».

В выходные Гезде вышла замуж за своего возлюбленного Аныла Гюлера. Обручились они еще полгода назад, а теперь, когда часть «коронавирусных» ограничений снята, устроили пышное торжество. Туркер предстала перед гостями в роскошном белом платье, украшенном стразами и кристаллами. Ее избранник выбрал классический черный костюм.

Клятвами влюбленные обменялись под открытым небом, а после разгулялись на банкете. Торжество завершилось поздней ночью. Вместе с родственниками и друзьями на свадьбу пришли коллеги Гезде по сериалу «Мои братья» — Лизге Кемерт и Лиля Ирем Салман.

На прошлой неделе стало известно, что актеры Селим Байрактар и Филиз Ахмет воссоединятся на съемочной площадке после своего успеха в сериале «Великолепный век». Звезды пополнили каст исторической драмы «Легенда». Шоураннерами нового проекта станут авторы шоу «Возрожденный Эртугрул» — драмы, которая вошла в каталог Netflix.