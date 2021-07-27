Москва, 27 июля. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что из-за «Северного потока — 2» Варшава должна получить от союзников компенсацию. Однако в Сети не поняли, на каких основаниях.

Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» уверен, что после запуска газопровода Россия начнет активно наращивать армию, что повысит напряженность в Европе. Однако в то же время он считает, что введение «СП-2» в эксплуатацию ничего не поменяет для Польши.

«Ну дайте ж денег. На независимость чутка не хватает», — kolik_1987.

Free Thinker подчеркнул, что Польшу никто и не спрашивал. В строительстве газопровода участвуют Германия и Россия. Варшава в нем не участвует, поскольку не нужна. Проектом интересовались США, но Берлин дал понять, что не будет платить за дорогой американский газ.

«Короче еще один хочет халявы», — пишет k5544.

Омикрон Киля удивлен тем фактом, что Польша и Украина не требуют денег от России. Они хотят, чтобы компенсации им выплатила Германия и Евросоюз.

Ранее журналисты китайского издания Sohu назвали Польшу одной из самых враждебно настроенных против Российской Федерации стран.