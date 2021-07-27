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Врачи не смогли спасти вытащенного из Финского залива петербуржца
Происшествия
Врачи не смогли спасти вытащенного из Финского залива петербуржца
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 июля. Неравнодушные люди вытащили из воды тонущего в Финском заливе мужчину. Сообщается, что он был без сознания.

Дежурный получил информацию о происшествии в 18:19. Инцидент случился в поселке Стрельна около дома 25 на Пристанской улице. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место происшествия. Медики пытались реанимировать мужчину, но он умер. Смерть мужчины зафиксирована в 19:14. Обстоятельства и детали инцидента уточняются.

Иногда попытка спасения тонущего человека заканчивается трагедией и для неравнодушных людей. Недавно житель Саратовской области утонул, когда пытался достать девочку из воды.

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