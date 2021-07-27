Минфин объяснил импортерам, как теперь ввозить шампанское в Россию

Москва, 27 июля. Минфин РФ назвал условие, при котором компаниям, импортирующим в РФ алкогольные напитки, не придется получать новые разрешительные документы.

Российское регулирование в области виноделия обновилось 2 июля. Одним из резонансных моментов принятого закона стало новое определение игристых вин (шампанского). Так, по мнению некоторых производителей, новый закон исключает использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории нашей страны. По этой причине один из крупнейших производителей шампанского — компания Moet Hennessy — приостановила поставки своей продукции в РФ на неопределенный срок. Правда, вскоре ситуация скорректировалась — представители Moet заявили иностранной прессе, что готовы исполнить законодательство РФ.

Как сообщают «Известия», Минфин, Минсельхоз, Росалкогольрегулирование и Росаккредитация подготовили разъяснения для импортеров винодельческой продукции, касающиеся новых норм (поправки в закон «О государственном производстве и обороте этилового спирта...» (171-ФЗ)). Согласно разъяснениям: алкогольную продукцию можно ввезти на территорию России при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Речь идет о таких документах, как регламент «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». В этих документах нет классификации видов винодельческой продукции. Поэтому для напитков, на которые уже получены декларации соответствия, получать новые не нужно.

Декларации можно изменить в упрощенном режиме, при необходимости исправить наименование вида алкогольной продукции. Повторное проведение исследований и измерений в испытательной лаборатории уже не требуется.

Ранее авторы нового закона «О регулировании алкогольной продукции» уточнили, что термин «российское шампанское» можно использовать только на территории РФ. В России обозначенное словосочетание используется в качестве термина, который определяет вид продукции. По европейскому законодательству эти слова являются географическим указателем или именуют место происхождения товара.