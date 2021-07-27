Частный самолет разбился около аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии

Калифорния, 27 июля. Частный самолет Twin Turbo Jet Challenger 605 разбился при заходе на посадку около аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. На месте происшествия возник сильный пожар.

Сведения о находившихся на борту людях уточняются. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На севере Мали ранее потерпел крушение военный самолет. Истребитель принадлежал ВС Франции. К расследованию причин и обстоятельств авиакатастрофы с французским истребителем Mirage 2000 подключились правоохранители и эксперты.