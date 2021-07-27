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Названы способы опознать товар с переклеенной этикеткой

  /   Обновлено: 27 июля 2021 02:50
Общество
Названы способы опознать товар с переклеенной этикеткой
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 27 июля. Переклейка этикетки на скоропортящейся продукции является нарушением прав потребителей, сообщила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

Специалист в беседе с изданием «Прайм» отметила, что мясная и сырная продукция, которая нарезана в магазине, должна быть реализована в течение 12 часов. Если в течение этого срока нарезка не была реализована, то торговое предприятие обязано ее утилизировать.

Магазины не всегда готовы нести убытки и идут на явный обман покупателя, отметила Мясникова. По ее словам, они переклеивают этикетки с указанием нового срока годности.

Такая ситуация недопустима, поскольку употребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к отравлению. Эксперт рекомендует просить продавца нарезать колбасу и сыр прямо при покупке, а не брать уже в таком виде. Лучше делать выбор в пользу продукции нарезанной и расфасованной производителем.

«Иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, нанесенные производителем», — сообщила она.

Если на продукте две этикетки, продавец явно старается продать просроченный товар. Это прямое нарушение законодательства, заявила Мясникова.

Ранее сообщалось, что просроченный солнцезащитный крем может спровоцировать фотодерматоз. Это заболевание выражается повышенной чувствительностью к излучению солнца.

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