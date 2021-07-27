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Девятилетняя россиянка успешно сдала экзамены в МГУ
Общество
Девятилетняя россиянка успешно сдала экзамены в МГУ
ru.wikipedia.org  /  A.Savin

Москва, 27 июля. Девятилетняя девочка Алиса Теплякова успешно прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ имени Ломоносова.

При этом четверть сдающих сдали экзамены хуже, чем юная абитуриентка, которая набрала 48 баллов. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков в своем блоге в «Живом журнале».

9 июля стало известно, что Алиса сдала ЕГЭ. После этого в пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что готовы принять на обучение новую студентку и ждут ее после сдачи вступительных испытаний, поскольку факультет открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи гражданам.

Недавно эксперты «Чек Индекса» от «Платформы ОФД» оценили стоимость школьных принадлежностей в этом году. Цена минимального набора предметов для школы составила 12,9 тысячи рублей.

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