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Военный эксперт заявил об обнулении политического веса Украины из-за «СП-2»
Политика
Военный эксперт заявил об обнулении политического веса Украины из-за «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 27 июля. Украинский военный эксперт Олег Стариков предсказал проигрыш Киева после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины.

Украина после реализации проекта потеряет не только 5–6 млрд долларов в год. Ее политический вес «обнулился» после договоренности Германии и Вашингтона относительно российского газопровода. Сложность геополитической ситуации заключается в том, что Вашингтон выбрал Германию для укрепления в НАТО. Об этом Стариков заявил на телеканале «Наш».

«Ну а нас — как всегда», — сказал военный эксперт.

Ранее в Германии обозначили «правильный сценарий» по «Северному потоку — 2». Необходимо завершить строительство «Северного потока — 2» и как можно скорее осуществить его запуск, заявил лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

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Киев фрг северный поток 2
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