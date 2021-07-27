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Следствие избрало меру пресечения стрелявшему по полиции мужчине из Волхова
Происшествия
Следствие избрало меру пресечения стрелявшему по полиции мужчине из Волхова
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 27 июля. Следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца мужчине, который открыл стрельбу по правоохранителям в Волхове.

Ранее мужчина открыл огонь по полицейским в Волховском районе Ленинградской области. Инцидент случился в населенном пункте Баландино. Правоохранители и бойцы СОБР прибыли к дому стрелка, где провели следственные мероприятия. В результате стрельбы мужчина сам получил ранение. Никто из правоохранителей не пострадал.

Полицейские обнаружили наркотическую лабораторию в населенном пункте Баландино. На место инцидента прибыли бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД.

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