Следствие избрало меру пресечения стрелявшему по полиции мужчине из Волхова

Санкт-Петербург, 27 июля. Следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца мужчине, который открыл стрельбу по правоохранителям в Волхове.

Ранее мужчина открыл огонь по полицейским в Волховском районе Ленинградской области. Инцидент случился в населенном пункте Баландино. Правоохранители и бойцы СОБР прибыли к дому стрелка, где провели следственные мероприятия. В результате стрельбы мужчина сам получил ранение. Никто из правоохранителей не пострадал.

Полицейские обнаружили наркотическую лабораторию в населенном пункте Баландино. На место инцидента прибыли бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД.