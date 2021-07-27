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Совместное испытание вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» одобрили в России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 02:12
Общество
Совместное испытание вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» одобрили в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 июля. Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca, следует из реестра разрешений ведомства на проведение клинических исследований.

В исследовании будут участвовать 150 пациентов. Завершить испытания планируют 2 марта следующего года.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — отмечено в реестре.

Ранее Минздрав уже выдал разрешение на проведение клинических исследований собственной вакцины против коронавируса компании Biocad. Специалисты будут изучать вакцину на базе двух медорганизаций. Участие в клинических испытаниях примут 360 добровольцев. Разрешение касается I и II фазы клинических исследований. Оно вступает в силу 26 июля и действует до 31 декабря 2026 года.

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минздрав вакцина astrazeneca спутник лайт
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