Россиянам рассказали об опасных последствиях COVID-19 для слуха

Москва, 27 июля. Снижение слуха может стать одним из последствий перенесенного заболевания COVID-19 вместе с потерей обоняния и вкуса.

Поражение нервной системы при СOVID-19 может привести к развитию так называемой сенсоневральной тугоухости, когда страдают волосковые клетки слухового нерва. В результате человек может начать терять слух. Об этом рассказал ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, информирует радио Sputnik.

Попадание вируса воздушно-капельным путем может вызвать воспаление слуховой трубы, что может стать причиной развития евстахиита. По словам врача, такие последствия лечатся быстрее и проще, но важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Опасным последствием COVID-19 может стать снижение интеллектуальных способностей. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета исследовали 81 337 человек.