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США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря 2021 года
Политика
США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря 2021 года
pixabay.com

Вашингтон, 27 июля. США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, но сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено.

Совместное противодействие против ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1) необходимо для региональной стабильности, заявил американский лидер Джо Байден во время беседы с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, передает ТАСС.

«Мне кажется, все идет хорошо. Наша роль в Ираке сведется к тому, чтобы быть доступными, продолжать обучать, помогать, содействовать», — заявил он.

США все еще заинтересованы в сотрудничестве с Багдадом в таких сферах, как здравоохранение, климат, энергетика. Кроме того, в Ирак будет доставлено 500 тысяч доз препарата от коронавирусной инфекции. По словам собеседника американского президента, на текущий момент отношения между двумя странами крепче, чем когда-либо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша терроризм ирак
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