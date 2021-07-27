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Варшава приписала себе затягивание проекта «Северный поток — 2»
Политика
Варшава приписала себе затягивание проекта «Северный поток — 2»
pixabay.com

Варшава, 27 июля. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире «Польского Радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить прокладку газопровода «Северный поток — 2».

По словам дипломата, в Польше на протяжении нескольких лет «задерживали финализацию» проекта. Если бы не действия польской стороны, «Северный поток — 2» уже давно был бы завершен, считает Пшидач.

«Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — подчеркнул дипломат.

О намерении продолжить противостояние реализации «Северного потока — 2» помимо Польши заявляла Украина. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что соглашение между США и ФРГ по газопроводу не означает «завершения игры» для Киева.

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