Россиян могут обязать сообщать о стоимости ЖКУ при продаже квартиры

Москва, 27 июля. Российские власти могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду, говорится в проекте Минэкономразвития.

Данная мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на жилищно-коммунальных услугах в помещении. Она может достигать 30-40% в зданиях с наивысшим классом энергоэффективности, заявили эксперты в беседе с «Известиями».

Законопроект планируется разработать в 2023 году. Об этом говорится в доработанном министерством экономического развития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики.

Ранее Росстат отчитался о долгах россиян за ЖКУ в первом квартале 2021 года. Эксперты заявили, что темпы роста долгов продолжаются.