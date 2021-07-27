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Конструктор ПАО «Ил» рассказал о ходе испытаний Ил-112В

  /   Обновлено: 27 июля 2021 01:45
Армия
Конструктор ПАО «Ил» рассказал о ходе испытаний Ил-112В
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 июля. Испытания новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В проходят по графику, заявил главный конструктор ПАО «Ил» (входит в Ростех) Сергей Ганин.

Он назвал Ил-112В первым отечественным военно-транспортным самолетом своего класса с хвостовой рампой.

«Ил-112В — это первый рамповый самолет, разработанный в России в постсоветское время», — цитирует Ганина ТАСС.

Главный конструктор ПАО «Ил» отметил, что самолет способен перевозить обширную номенклатуру грузов. Габариты грузовой кабины Ил-112В больше, чем у его советских предшественников. Однако самолет имеет оптимальную взлетную массу, уточнил Ганин.

По словам конструктора, изначально самолет разрабатывался как многофункциональная платформа. В него заложены возможности для развития, в том числе для разработки гражданских версий.

«Если будет заказчик, платформа может развиваться», — заключил Ганин.

О производстве комплектующих для Ил-112В ранее рассказал генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев. По его словам, производство отечественных двигателей для самолета начнется не позднее 2023 года.

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самолет авиация ил-112в
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