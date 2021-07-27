«Счет не в пользу Польши»: Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2»

Москва, 27 июля. Польше не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода «Северный поток — 2», отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач ранее в интервью польским СМИ похвастался, что его стране удалось на несколько лет задержать реализацию российского проекта.

Комментируя высказывания Пшидача, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что Варшава в итоге потерпела поражение в борьбе с трубопроводом.

«Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал Пушков.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию уже почти достроен. Против реализации проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Неделей ранее США и Германия после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Вашингтон и Берлин договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации».