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Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке

  /   Обновлено: 27 июля 2021 01:22
Общество
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 27 июля. Некоторые клиенты намерены получить максимальный возврат денег на свои карты от кешбэка, открывая несколько карт разных банков, но не все способны грамотно им воспользоваться.

Пользователи карты с кешбэком могут оплачивать покупки в выбранной категории товаров, которая приносит максимальный возврат средств. Подобная стратегия может приносить обратно на карту от трех до пяти процентов от трат. Об этом рассказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков, информирует агентство «Прайм».

Использование подобных стратегий получения «дохода» требует от клиента большого количества времени по отслеживанию повышенных кешбэков. Также владельцам карт необходимо следить за тратами на перевод средств. Большинству людей такие операции могут показаться сложными и не принести никакого эффекта.

В 2021 году увеличился спрос на кредитные карты среди молодежи. В сравнении с прошлым годом спрос вырос примерно в три раза.

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