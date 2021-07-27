Чемпионат России по футболу стартовал с победы московского «Динамо»

Москва, 27 июля. Тренер сборной России Валерий Карпин потерпел поражение от московского «Динамо», находясь на трибунах, а главная сенсация произошла в Нижнем Новгороде.

Чемпионат открывал матч «Ростов» — «Динамо» Москва. Москвичи смогли победить команду Карпина со счетом 0:2. Голы забили: Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Следующими играли «Химки» и «Зенит». Действующий чемпион одержал победу со счетом 1:3. Взятием ворот в составе петербуржцев отличились: Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. За «Химки» гол забил Илья Кухачук.

«Рубин» и «Спартак» играли в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Хозяева победили москвичей с минимальным преимуществом. Единственным результативным мячом отметился защитник Илья Самошников.

Последнюю встречу первого игрового дня РПЛ провели московский «Локомотив» и «Арсенал». Матч закончился со счетом 3:1. Взятием ворот отличились: Сергей Ткачев за «Арсенал», а в составе столичной команды — Федор Смолов и дублем Рифат Жемалетдинов.

«Урал» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. Тони де Вильена оформил дубль, а Джон Кордоба забил один мяч.

«Крылья Советов» не смогли дома обыграть «Ахмат». Матч закончился со счетом 1:2. За хозяев результативно отметился Владислав Сарвели, а в составе футболистов из Грозного — Даниил Уткин и Мохамед Конате.

ЦСКА с минимальным преимуществом победил «Уфу». Единственный гол забил Антон Заболотный.

Последнем матчем первого тура РПЛ стала встреча между «Нижнем Новгородом» и «Сочи». Подопечные Александра Кержакова одержали победу над командой из Сочи. Гол забил лишь Игорь Горбунов.

Валерий Карпин ранее озвучил условие для вызова футболистов в национальную команду России. Тренер сборной совсем недавно подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.