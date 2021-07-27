Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 01:44
01:39
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Нефтеюганске
01:27
Политика
«Счет не в пользу Польши»: Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2»
01:22
Общество
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
01:10
Спорт
Чемпионат России по футболу стартовал с победы московского «Динамо»
01:03
Происшествия
Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
00:59
Общество
Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
00:51
Общество
Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
00:50
Общество
Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию
00:47
Происшествия
Десятки человек эвакуировали из-за пожара на 700 «квадратов» в Нефтеюганске
00:40
Общество
Лимоны в России подешевели больше всех продуктов в текущем году
Все новости

Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
Общество
Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 27 июля. Сильнее всего спрос на льготную ипотеку упал в мегаполисах, например, в Москве сумма ипотечного кредита составляет теперь в среднем 6–7 миллионов рублей.

Причин для резкого падения несколько. Первая — за 3,53 миллионов рублей в Москве нельзя купить ни одной квартиры за эту цену, а в Санкт-Петербурге только 736 квартир, передают «Известия» по данным экспертов по недвижимости.

Также оказывает влияние резкий рост цен на квартиры в новостройках, из-за которого цена квартир на вторичном и первичном рынке почти сравнялась. Людям проще купить уже готовую к заселению квартиру, чем ждать новостройка достроится и будет введена в эксплуатацию.

Недавно консалтинговая компания Knight Frank назвала общую стоимость 15 самых дорогих квартир российской столицы на вторичном рынке. Она составила почти 20 миллиардов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
ипотека квартира недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru