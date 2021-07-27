Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку

Москва, 27 июля. Сильнее всего спрос на льготную ипотеку упал в мегаполисах, например, в Москве сумма ипотечного кредита составляет теперь в среднем 6–7 миллионов рублей.

Причин для резкого падения несколько. Первая — за 3,53 миллионов рублей в Москве нельзя купить ни одной квартиры за эту цену, а в Санкт-Петербурге только 736 квартир, передают «Известия» по данным экспертов по недвижимости.

Также оказывает влияние резкий рост цен на квартиры в новостройках, из-за которого цена квартир на вторичном и первичном рынке почти сравнялась. Людям проще купить уже готовую к заселению квартиру, чем ждать новостройка достроится и будет введена в эксплуатацию.

Недавно консалтинговая компания Knight Frank назвала общую стоимость 15 самых дорогих квартир российской столицы на вторичном рынке. Она составила почти 20 миллиардов рублей.