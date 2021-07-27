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Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
Происшествия
Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
пресс-служба администрации Краснодара

Воронеж, 27 июля. Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек получили травмы.

Среди пострадавших двое детей и две женщины, сообщили в ГУ МВД по региону по данным РИА Новости. Столкнулись автомобили "Нива" и ВАЗ-2112 на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже.

Участники аварии, включая водителей, доставлены в больницу в состояниях различной тяжести. Незадолго до этого в Воронеже произошло еще одно крупное ДТП: ассенизаторская машина влетела в легковушку в Воронежской области, пострадали пять человек, которые также были срочно доставлены в медучреждение.

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