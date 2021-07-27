Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию

Москва, 27 июля. Автоматическое подключение к сетям Wi-Fi может нести угрозу для iPhone, считает обозреватель Forbes Зак Доффман.

Настройку стоит отключить. Сделать это можно в разделе «Настройки — Wi-Fi — Запрос на подключение», там необходимо сменить значение «Выкл.» на «Уведомить» или «Спросить», передает «Российская газета».

Опасность для смартфона несут поддельные сети Wi-Fi, которые создают мошенники и называют их общеизвестными доступными названиями, вызывающими доверие. Если присоединение к такой сети не требует пароля, то передаваемые данные легко перехватить.

Недавно канадские ученые предупредили, что игры в смартфоне от скуки могут сформировать нездоровую зависимость от гаджета. Такое состояние влечет за собой потерю адекватного восприятия времени и пространства.