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Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию

  /   Обновлено: 27 июля 2021 00:50
Общество
Россиянам назвали опасную для смартфона настройку по умолчанию
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 27 июля. Автоматическое подключение к сетям Wi-Fi может нести угрозу для iPhone, считает обозреватель Forbes Зак Доффман.

Настройку стоит отключить. Сделать это можно в разделе «Настройки — Wi-Fi — Запрос на подключение», там необходимо сменить значение «Выкл.» на «Уведомить» или «Спросить», передает «Российская газета».

Опасность для смартфона несут поддельные сети Wi-Fi, которые создают мошенники и называют их общеизвестными доступными названиями, вызывающими доверие. Если присоединение к такой сети не требует пароля, то передаваемые данные легко перехватить.

Недавно канадские ученые предупредили, что игры в смартфоне от скуки могут сформировать нездоровую зависимость от гаджета. Такое состояние влечет за собой потерю адекватного восприятия времени и пространства.

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