Россиянам назвали направления бюджетного отпуска с детьми в августе

Москва, 27 июля. Самыми популярными направления для отпуска с детьми являются: Анапа, Евпатория и Сочи. Эти курорты обладают большим количеством развлечений для малышей.

Туроператоры заявили, что путешествия по вышеперечисленным направлениям являются самыми дешевыми. За такой недельный отпуск в середине августа придется заплатить от 10,8 тысячи рублей на семью. Соответствующую информацию передают «Известия».

Отправиться на отпуск можно на озера и термальные источники, а неделя культурного отдыха в Санкт-Петербурге обойдется всего за 11,7 тысячи рублей. Приобретение полноценного тура с перевозкой обойдется дороже, чем самостоятельная поездка к месту отдыха. Однако даже тут есть способы экономии. Турист может отыскать доступные варианты.

При этом количество отмен бронирований на Кубани составляет больше 20%. Этой информацией поделился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.